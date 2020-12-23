Історія нецензурних слів: дивіться трейлер нового серіалу Netflix з Ніколасом Кейджем

Netflix представив офіційний трейлер шоу "History of Swear Words" ("Історія нецензурних слів"). У ньому Ніколас Кейдж розповість про походження найвідоміших англомовних матюків, їх вплив на поп-культуру та міфи, які їх оточують.

У цьому йому допоможуть актриса Сара Сільверман, стендап-коміки Джим Джеффріс і Джоел Кім Бустер, а також актор Нік Офферман, котрий грав у серіалі "Парки і зони відпочинку".

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Продюсуванням "History of Swear Words" займалася компанія Вілла Феррелла й Адама Маккея Funny Or Die.

Прем'єра проєкту з шести епізодів відбудеться 5 січня.

Нагадаємо, що раніше Netflix показав, як пісня "Дайте гріш відьмакові" з серіалу "Відьмак" звучить різними мовами. Дивіться веселий ролик на Радіо МАКСИМУМ! Композицію продемонстрували спочатку англійською – мовою оригіналу. Після цього вона прозвучала польською, чеською, угорською, турецькою, португальською, німецькою, іспанською, російською, тайською, французькою, японською й італійською мовами.

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