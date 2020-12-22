Зірка серіалу Усі жінки відьми показала обличчя без макіяжу і фільтрів

Відома актриса Аліса Мілано, яка найбільше запам'яталася глядачам за роллю Фібі в молодіжному серіалі Усі жінки відьми, показала, як виглядає її обличчя без косметики.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася фотографією, на якій позує в домашній обстановці, на ліжку в піжамі. На її обличчі абсолютно немає косметики, а фільтрів, якими користуються багато знаменитостей в соціальній мережі, вона не застосовувала.

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Актрисі днями виповнилося 48 років, і вона написала, що ось так виглядає її шкіра, з якої їй дуже комфортно. Мілано зазначила, що її суглоби іноді хрумтять, а попа трясеться, але вона повністю приймає свій вік і себе справжню.

У публікації, яка набрала більше 78 тисяч лайків, зірка зізналася, що любить своє життя і дуже за нього вдячна. І якби була така можливість, то вона знову вибрала б собі таке життя, попри душевний біль, з яким їй довелося зіткнутися. Шанувальники в коментарях підтримали улюблену актрису і написали, що вона дуже красива.

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