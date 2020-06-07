Істина у вині: трейлер фільму "Ще по одній" з зіркою Ганнібала

У мережі з'явився трейлер трагікомедії "Ще по одній" (Another Round) з крутим акторським складом і несподіваним сюжетом, зав'язаним на спиртному. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрічка "Ще по одній" (Another Round) встигла побувати у програмі Каннського кінофестивалю, який довелось скасувати через пандемію коронавірусу. Однак незабаром її зможуть оцінити й звичайні глядачі. Дата виходу картини запланована на листопад.

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Режисером став Томас Вінтерберг (Полювання, Комуна), а головні ролі виконали Мадс Міккельсен (серіал Ганнібал, Казино Рояль), Томас Бо Ларсен (серіал Обман, Парк), Ларс Ранте (серіал За і проти, Смішна людина), а також Маунус Міллан (Комуна).

Сюжет розповідає про чотирьох друзів, які працюють у різних сферах (психолог, фізрук, економіст та професор історії), які вирішують перевірити на собі не дуже популярну теорію про алкоголь. Такий експеримент базується на ідеї, що людям від народження бракує алкоголю в крові, тому для повного щастя завжди потрібно бути трішки напідпитку. Що ж принесе таке "наукове" дослідження – побачимо незабаром на екранах.

Ще по одній, дивитись трейлер фільму онлайн:

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