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Іспанська красуня розкрила деталі роботи моделлю, і все не так чудово

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Модель розкрила мінуси роботи манекенниць - фото 1
Модель розкрила мінуси роботи манекенниць / instagram.com/claudiabouza

Іспанська модель прочинила залаштунки своєї роботи, і тепер мрії користувачів про таку професію починають згасати. Хто сказав, що все так просто і красиво?

25-річна іспанська модель та акторка Клаудія Боуза розповіла в інтерв'ю Daily Mail, якою насправді буває робота манекенниць. Зараз дівчина мешкає у Маямі та трохи змінює напрям своєї професії, адже моделінг зовсім не такий легкий, як можна подумати.

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На знімальному майданчику Клаудії доводилось переодягатись у туалетах, обливатись водою і навіть чекати на гонорари кілька років.

"Як і в будь-якій іншій професії, яка вимагає вашої постійної уваги та зосередженості на досягненні успіху, робота моделлю потребує, щоб ви були певних розмірів і уважно стежили за собою: турбувались про шкіру, волосся та сиділи на дієтах", – ділиться дівчина.

Хоч їй завжди подобалось приміряти різні образи перед камерою та випробовувати свої уміння, але зйомки часто бувають складними не лише морально.

"Одного разу ми знімали у гаражі з люксовими авто, де не було обігрівачів. Для більшості кадрів нам потрібен був лімузин. Я не знала про образ з мокрим волоссям, тож за дві години у холодному гаражі, поки візажист робив свою неймовірну роботу, я не лише замерзла, а й кожні 10 хвилин хтось обливав водою моє волосся. Звісно ж, я потім захворіла", – розповіла Клаудія.

А на одній зі зйомок для відомого бренду, назва якого залишається таємницею, їй не платили зарплату аж 2 роки. Варто відзначити, що за деякі роботи модель отримувала доволі великі суми у понад 10 тисяч доларів. Хоч і розчарувань у моделінгу було достатньо, але прощатись з ним Клаудія не планує. Зараз вона хоче змінити напрям роботи: не просто сяяти у кадрі, а керувати фотосесіями. А юним манекенницям радить бути впевненими у собі та не дозволяти комусь чи чомусь себе образити.

"Я завжди закликаю жінок підтримувати одна одну. Я відчуваю потребу сказати це, бо інколи у кожній галузі може бути складно, особливо в конкуренції з іншими талантами. Це просто нагадування, що разом ми можемо стати сильнішими", – підсумувала модель.

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