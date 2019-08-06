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Іспанець вирізає з дерева реалістичних тварин: вражаючі фото
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Іспанський художник Джерард Мас відомий своїми реалістичними скульптурами, які часто зображують різних тварин. Його скульптури зроблені з кераміки, бронзи і дерева і виглядають як живі.
Серед робіт Джерарда Маса є скульптури собак і кішок, кроликів і свиней та інших тварин. Величезні дерев'яні пеньки перетворюються у красиві реалістичні скульптури тварин. Джерард поступово знімає шари деревини, поки не досягне ідеальної форми. Випалювання надає їм ще реалістичнішого вигляду.
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Коли дерево потрапляє у руки Джерарда, створюється справжній витвір мистецтва! Їхні реалізм і абсолютна нерухомість вразять вас!
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