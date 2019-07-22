Тату з тваринами від турецького художника: фото

Татуювання з тваринами зустрічаються доволі часто, адже на них можна побачити не лише домашніх улюбленців, а своєрідних тотемних звірів, з якими себе асоціюють люди. Зацініть роботи турецького тату-майстра, який зображає тварин на тілах своїх клієнтів.

Знайомтесь, Іззет Абатлеві (Izzet Abatlevi) - художник і тату-майстер з Туреччини, у роботах якого переважають тварини. Як зізнається його дружина, любов до братів наших менших може приходити у різних формах, але їм до вподоби татуювання. І справді, чимало людей обирає ескізи зі звірами, доповнюючи своє тіло новини малюнками. Зацініть:

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Джерело всіх фото: instagram.com/zzt_tattoo

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