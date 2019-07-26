Apple показала найкращі знімки, зроблені на iPhone

Журі щорічного фотоконкурсу IPPAWARDS вибрало найкращі знімки цього року, зроблені на iPhone. Учасником проєкту міг стати кожен власник "яблучного" смартфона. Роботи були опубліковані на сайті конкурсу.

Переможцем проєкту стала 23-річний італійський фотограф Габріелла Кілья з фотографією молодої дівчини з дитиною. Вона також стала володаркою звання Фотограф року. Дівчина на її знімку була сфотографована на iPhone X під час подорожі по Африці.

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Всі роботи переможців фотоконкурсу представлені в галереї:

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