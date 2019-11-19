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Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото

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Старий храм став сучасним житлом - фото 1
Старий храм став сучасним житлом / Carlos Garmendia Fernández

Архітектори дала занедбаній церкві епохи Відродження друге життя, перетворивши її у стильний дім. Важко повірити, але архітекторам вдалось зберегти історичну будівлю та зробити її сучасною. Зацініть!

Архітектурна студія Garmendia Cordero Arquitectos взялась за проєкт La Iglesia de Tas, у рамках якого трансформувала забуту церкву ще з епохи Відродження в справді унікальний будинок. Споруда тривалий час було частково зруйнованою і зовсім не мала даху. Однак розміщення серед гір, а також чудовий потенціал не дали архітекторам проігнорувати цю будівлю.

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Тому ззовні спеціалісти максимально залишили все історично цінно, а всередині поєднали сам настрій будинку та сучасний дизайн. Тепер у старенького храму з'явилось друге життя:

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369050

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369051

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369052

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369053

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369054

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369055

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369056

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369057

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369058

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369059

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369060

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369061

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369062

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369063

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369064

Іспанці перетворили стару церкву у сучасне помешкання: фото - фото 369065

Автор всіх фото: Carlos Garmendia Fernández

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Джерело: hqroom
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