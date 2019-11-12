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Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото

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Ідеальний дім на пляжі - фото 1
Ідеальний дім на пляжі / http://herbstarchitects.co.nz/

Архітектори звели ідеальне помешкання на узбережжі в Нові Зеландії, у якому весь рік можна насолоджуватись розкішною природою та відпочивати від стрімкого ритму міста. Це варто побачити!

Архітектурна студія Herbst Architects спроєктувала ефектний пляжний дім у прибережному поселення Піха на західному побережжі Нової зеландії. Звідси можна побачити не лише океан, а й насолодитись гірськими схилами за пляжем.

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До того ж, творці зробили так, щоб такий вид відкривався з вітальні, а от спальня сховалась на верхньому ярусі серед крон дерев. Натуральні матеріали та мінімалістичний дизайн лише доповнюють особливий дизайн цього місця.

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Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367690

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367691

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367692

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367693

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367694

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367695

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367696

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367697

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367698

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367699

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367700

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367701

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367702

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367703

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367704

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367705

Як виглядає дім мрії інтроверта з видом на океан: яскраві фото - фото 367706

Джерело всіх фото: herbstarchitects.co.nz

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Джерело: hqroom
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