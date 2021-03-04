Ірину Федишин жорстко розкритикували за виступ у прозорій сукні

Співачка Ірина Федишин, яка напередодні випустила пісню під назвою, що повторює назву треку Юлії Саніної з The Hardkiss Обійми, шокувала фоловерів відвертим вбранням на ранковому шоу телеканалу Інтер.

Ірина вибрала коротке чорне плаття з напівпрозорим ліфом, спідницю якого прикривав довгий "чохол" з розрізами.

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Акцент стилісти зробили на зачісці – волосся було підкручене і високо підняте, щоб підкреслити лебедину шию виконавиці. "Сьогодні був ще один яскравий день. І почався він з прямого ефіру в програмі "Ранок", – написала Федишин в коментарях під фото в студії.

Однак фани не поділили оптимізму Ірини, вказавши їй на невідповідний, на їхню думку, стиль для ранкового шоу. "Не подобається такий імідж, раніше була скромнішою, а зараз берете приклад з мавп", – написала одна з фоловерів.

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