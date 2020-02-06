Сексуальна Ірина Шейк позувала у напівоголеному вигляді

Супермодель Ірина Шейк знялася в рекламному ролику для обкладинки глянцевого журналу British Vogue. Шанувальники у захваті!

Відео з'явилося на офіційному сайті видання. Шейк позує в топі і білизні з кольчуги з камінням на голе тіло.

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При цьому в руках супермодель тримає живого пітона. Образ знаменитості доповнює кольє у вигляді змії на шиї. У ролику Ірина рекламує свій майстер-клас, призначений для тих, хто тільки починає модельну кар'єру. У відео звучить слоган: "Урок другий. Навчіться відчувати себе комфортно у своїй шкірі".

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