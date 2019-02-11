Ірина Шейк вразила відвертим образом

Бредлі Купер з'явився на BAFTA 2019 у компанії своєї коханої Ірини Шейк. І поки головний номінант давав інтерв'ю, модель із задоволенням позувала фотографам.

В цьому році Бредлі Купер не пропускає ні одну церемонію нагородження: його фільм "Зірка народилася" номінований у всіх преміях.

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Так, для виходу на червону доріжку кохана Купера Ірина вибрала чорний брючний костюм. Пікантності образу додавав той факт, що смокінг Шейк наділа на голе тіло. Завершенням сексуального вбрання став стриманий б'юті-образ, який стилісти вже назвали одним з найстильніших на вечорі.

Церемонія вручення премії BAFTA 2019 відбулась 10 лютого у Лондоні, де було обрано найкращі британські і не тільки фільми, а також акторів. Читайте про переможців у всіх номінаціях на Радіо МАКСИМУМ!

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