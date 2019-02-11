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Ірина Шейк вразила відвертим образом

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Смокінг Шейк наділа на голе тіло - фото 1
Смокінг Шейк наділа на голе тіло / Beauty Labs

Бредлі Купер з'явився на BAFTA 2019 у компанії своєї коханої Ірини Шейк. І поки головний номінант давав інтерв'ю, модель із задоволенням позувала фотографам.

В цьому році Бредлі Купер не пропускає ні одну церемонію нагородження: його фільм "Зірка народилася" номінований у всіх преміях.

І ще: Ірина Шейк похвалилася спокусливими формами у білизні

Так, для виходу на червону доріжку кохана Купера Ірина вибрала чорний брючний костюм. Пікантності образу додавав той факт, що смокінг Шейк наділа на голе тіло. Завершенням сексуального вбрання став стриманий б'юті-образ, який стилісти вже назвали одним з найстильніших на вечорі.

Ірина Шейк вразила відвертим образом - фото 306992

Ірина Шейк вразила відвертим образом - фото 306993

Церемонія вручення премії BAFTA 2019 відбулась 10 лютого у Лондоні, де було обрано найкращі британські і не тільки фільми, а також акторів. Читайте про переможців у всіх номінаціях на Радіо МАКСИМУМ!

Читайте також: Ірина Шейк повністю оголилася для фотосету

Джерело: servingnotice
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