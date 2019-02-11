BAFTA 2019: названо переможців "британського Оскара"

Церемонія вручення премії BAFTA 2019 відбулась 10 лютого у Лондоні, де було обрано найкращі британські і не тільки фільми, а також акторів. Читайте про переможців у всіх номінаціях на Радіо МАКСИМУМ!

Цьогоріч за "британський Оскар" боролися чимало фільмів та акторів, а найбільше статуеток забрала стрічка "Фаворитка" з Еммою Стоун, Рейчел Вайс. До слова, картина також опинилась у 10 номінаціях на Оскар. Серед несподіваних претендентів на перемогу все ж виокремилась і чорно-біла стрічка "Рома", як "Найкращий фільм іноземною мовою".

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Переможці премії BAFTA 2019:

Найкращий фільм: Рома

Рома Найкращий британський фільм: Фаворитка

Фаворитка Найкращий режисер: Йоргос Лантімос (Фаворитка)

Йоргос Лантімос (Фаворитка) Найкращий актор: Рамі Малек (Богемна рапсодія)

Рамі Малек (Богемна рапсодія) Найкраща акторка: Олівія Колман (Фаворитка)

Олівія Колман (Фаворитка) Найкращий актор другого плану: Махерлаша Алі (Зелена книга)

Зелена книга, дивитись трейлер фільму онлайн:

Найкраща акторка другого плану: Рейчел Вайс (Фаворитка)

Рейчел Вайс (Фаворитка) Найкращий анімаційний фільм: Людина-павук, крізь всесвіт

Людина-павук, крізь всесвіт Найкращий адаптований сценарій: Спайк Лі, Чарлі Ватчел, Девід Рабіновіц та Кевін Віллмотт (Чорний куклукскланівець)

Спайк Лі, Чарлі Ватчел, Девід Рабіновіц та Кевін Віллмотт (Чорний куклукскланівець) Найкращі візуальні ефекти: Чорна пантера

Чорна пантера Найкращий монтаж: Влада

Влада Найкраща оригінальна музика: Народження зірки

Народження зірки Найкращий документальний фільм: Free Solo (Вільний підйом самотужки)

Рома, дивитись трейлер фільму онлайн:

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