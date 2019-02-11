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BAFTA 2019: названо переможців "британського Оскара"

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Названо переможців премії BAFTA 2019 - фото 1
Названо переможців премії BAFTA 2019 / NME

Церемонія вручення премії BAFTA 2019 відбулась 10 лютого у Лондоні, де було обрано найкращі британські і не тільки фільми, а також акторів. Читайте про переможців у всіх номінаціях на Радіо МАКСИМУМ!

Цьогоріч за "британський Оскар" боролися чимало фільмів та акторів, а найбільше статуеток забрала стрічка "Фаворитка" з Еммою Стоун, Рейчел Вайс. До слова, картина також опинилась у 10 номінаціях на Оскар. Серед несподіваних претендентів на перемогу все ж виокремилась і чорно-біла стрічка "Рома", як "Найкращий фільм іноземною мовою".

І ще: Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію

Переможці премії BAFTA 2019:

  • Найкращий фільм: Рома
  • Найкращий британський фільм: Фаворитка
  • Найкращий режисер: Йоргос Лантімос (Фаворитка)
  • Найкращий актор: Рамі Малек (Богемна рапсодія)
  • Найкраща акторка: Олівія Колман (Фаворитка)
  • Найкращий актор другого плану: Махерлаша Алі (Зелена книга)

Зелена книга, дивитись трейлер фільму онлайн:

  • Найкраща акторка другого плану: Рейчел Вайс (Фаворитка)
  • Найкращий анімаційний фільм: Людина-павук, крізь всесвіт
  • Найкращий адаптований сценарій: Спайк Лі, Чарлі Ватчел, Девід Рабіновіц та Кевін Віллмотт (Чорний куклукскланівець)
  • Найкращі візуальні ефекти: Чорна пантера
  • Найкращий монтаж: Влада
  • Найкраща оригінальна музика: Народження зірки
  • Найкращий документальний фільм: Free Solo (Вільний підйом самотужки)

Рома, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Найкращі кінопрем'єри 2018: фільми, які варті уваги

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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