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Ірина Шейк похвалилася спокусливими формами у білизні

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Ірині написали під фото багато приємних коментарів - фото 1
Ірині написали під фото багато приємних коментарів / Maxim

Супермодель Ірина Шейк поділилася з шанувальниками пікантним фото. Фоловери залишилися у захваті від таких відвертих кадрів з Іриною.

Ірина Шейк співпрацює з білизняним брендом Intimissimi, мабуть в її контрактні обов'язки входить іноді публікувати фото у себе у білизні саме цієї марки.

І ще: Ірина Шейк засвітила білизну на новому фото

На знімку Шейк відображена у білих стрінгах і бюстгальтері. Вона стоїть спиною до дзеркала, в якому власне і робить селфі. У підписі нічого, тільки назва бренду. А ось шанувальники, звичайно, не залишилися осторонь такого кадру. Написали Ірині багато всього приємного.

Шейк відображена у білих стрінгах і бюстгальтері - фото 305621
Шейк відображена у білих стрінгах і бюстгальтері

Днями у мережі також з'явилися кілька кадрів зі спекотної фотосесії з Ірою. Автором фотосету став фотограф Alix Malka, на знімках Шейк відображена в досить відвертих і дуже сексуальних образах. Особливо ефектно на Ірині сидить золоте боді, в поєднанні з рукавичкою, рукавом і чокером.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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