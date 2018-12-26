Ірина Шейк повністю оголилася для фотосету

Модель Ірина Шейк потішила шанувальників новою глянцевою обкладинкою.

32-річна супермодель Ірина Шейк знялася в новому оголеному фотосеті для журналу Vogue Mexico, автором зйомки стала фотограф An Le. А поки в мережі доступна лише обкладинка, але яка!

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На знімку Ірина відображена в дуже цікавій позі, на ній одягнене щось нюдовое, чи то плаття в обтяжку, то чи топ, інтимні місця модель прикриває руками і пронизливо дивиться в кадр. На обличчі Шейк практично немає макіяжу, а волосся зібране у хвіст, і в такому натуральному образі модель теж вельми гарна.

Ірина Шейк повністю оголилася для фотосету

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