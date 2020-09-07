Ірина Білик похизувалася яскравим образ на відпочинку в Туреччині

Українська поп-співачка Ірина Білик вирішила не відмовлятися від відпустки у період пандемії COVID-19. 50-річна артистка вибрала п'ятизірковий готель на курорті Белек. І красуня уже похизувалася ефектним літнім образом.

Так, на сторінці в Instagram 50-річна Ірина Білик розповіла, що вирушила відновлювати сили в Туреччину. Для відпочинку зірка вибрала п'ятизірковий готель на курорті Белек. Білик поділилася з шанувальниками знімками, на яких позує в яскравому образі.

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Виконавиця постала в асиметричному платті помаранчевого кольору. Свій наряд красуня доповнила капелюшком, туфлями з леопардовим принтом і кімоно з колекції бренду RIDNA.

"Як добре, що кордони вже відкриті, і нарешті можна полетіти в улюблену Туреччину", – прокоментувала фото співачка.

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