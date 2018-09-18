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iPhone XS і XS Max розпакували на відео
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Техноблогер зі США Маркес Браунлі опублікував відео з розпакуванням золотих iPhone XS і XS Max.
Ролик з'явився на YouTube-каналі американця.
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Блогер показав вміст коробки, сам девайс і поділився першими враженнями від новинок. Як видно на відео, у комплекті йдуть кабель, адаптер з потужністю 5 ватів і дротяні навушники EarPods з роз'ємом Lightning. Перехідника для 3,5-мм аудіоджека в комплекті немає, Apple не вкладатиме його до нового покоління iPhone. Для кожного ринку Apple передбачила адаптери з різними вилками. Блогер також зазначив, що коробка від XS Max трохи більша, ніж у iPhone XS.
Нещодавно також з'явилася інформація, що в смартфоні iPhone Xr неправильно відбувається розсіювання світла підсвічування біля вирізу. Ще одна проблема полягає в обсязі виробництва з боку Japan Display, а також проблеми з програмами вже з боку Apple.
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