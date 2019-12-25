iPhone в топі: ці смартфони купували найбільше у 2019 році

Ці смартфони купували найчастіше у 2019 році

За даними аналітичного агентства Counterpoint Research, iPhone XR став найбільш продаваним смартфоном у третьому кварталі цього року, і найбільш продаваною моделлю у кожному кварталі 2019 року.

Згідно з дослідженням Counterpoint Research, частка iPhone XR на світовому ринку смартфонів становить 3%.

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Ця модель забезпечила понад чверть загального продажу Apple у цьому кварталі, що робить його найбільш продаваним смартфоном компанії в усьому світі. Популярність iPhone XR обумовлена ​​зниженням вартості в деяких країнах і технічними характеристиками. У топ-10 найбільш продаваних смартфонів у світі також увійшов iPhone 11.

iPhone XR не втрачає своєї популярності

ТОП-10 смартфонів, які найбільше купували у 2019 році:

iPhone XR; Samsung Galaxy A10; Samsung Galaxy A50; Oppo А9; iPhone 11; Oppo A5s; Samsung Galaxy A20; Oppo А5; Xiaomi Redmi A7; Huawei P30.

Ми ж склали для вас ТОП найкращих флагманських смартфонів року, що минає. До слова, iPhone 11 там теж є!

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