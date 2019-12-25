Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

iPhone в топі: ці смартфони купували найбільше у 2019 році

  • 6
Ці смартфони купували найчастіше у 2019 році - фото 1
Ці смартфони купували найчастіше у 2019 році

За даними аналітичного агентства Counterpoint Research, iPhone XR став найбільш продаваним смартфоном у третьому кварталі цього року, і найбільш продаваною моделлю у кожному кварталі 2019 року.

Згідно з дослідженням Counterpoint Research, частка iPhone XR на світовому ринку смартфонів становить 3%.

І ще: Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі

Ця модель забезпечила понад чверть загального продажу Apple у цьому кварталі, що робить його найбільш продаваним смартфоном компанії в усьому світі. Популярність iPhone XR обумовлена ​​зниженням вартості в деяких країнах і технічними характеристиками. У топ-10 найбільш продаваних смартфонів у світі також увійшов iPhone 11.

iPhone XR не втрачає своєї популярності - фото 376304
iPhone XR не втрачає своєї популярності

ТОП-10 смартфонів, які найбільше купували у 2019 році:

  1. iPhone XR;
  2. Samsung Galaxy A10;
  3. Samsung Galaxy A50;
  4. Oppo А9;
  5. iPhone 11;
  6. Oppo A5s;
  7. Samsung Galaxy A20;
  8. Oppo А5;
  9. Xiaomi Redmi A7;
  10. Huawei P30.

Ми ж склали для вас ТОП найкращих флагманських смартфонів року, що минає. До слова, iPhone 11 там теж є!

Читайте також: Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум

Джерело: Counter Pointresearch
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі
  • 16 грудня, 15:13
  • 668
Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
  • 17 грудня, 18:17
  • 1107
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1971735
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони