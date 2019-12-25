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iPhone в топі: ці смартфони купували найбільше у 2019 році
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За даними аналітичного агентства Counterpoint Research, iPhone XR став найбільш продаваним смартфоном у третьому кварталі цього року, і найбільш продаваною моделлю у кожному кварталі 2019 року.
Згідно з дослідженням Counterpoint Research, частка iPhone XR на світовому ринку смартфонів становить 3%.
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Ця модель забезпечила понад чверть загального продажу Apple у цьому кварталі, що робить його найбільш продаваним смартфоном компанії в усьому світі. Популярність iPhone XR обумовлена зниженням вартості в деяких країнах і технічними характеристиками. У топ-10 найбільш продаваних смартфонів у світі також увійшов iPhone 11.
ТОП-10 смартфонів, які найбільше купували у 2019 році:
- iPhone XR;
- Samsung Galaxy A10;
- Samsung Galaxy A50;
- Oppo А9;
- iPhone 11;
- Oppo A5s;
- Samsung Galaxy A20;
- Oppo А5;
- Xiaomi Redmi A7;
- Huawei P30.
Ми ж склали для вас ТОП найкращих флагманських смартфонів року, що минає. До слова, iPhone 11 там теж є!
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