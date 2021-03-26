iPhone 11 Pro пролежав місяць на дні крижаного озера: чи вижив смартфон

Сучасні смартфони не перестають дивувати своєю живучістю. Чергове тому підтвердження – випадок жінки, котра під час відпочинку на озері впустила в воду свій iPhone 11 Pro. Цілий місяць вона займалася пошуками гаджета, але в результаті ця історія отримала хороший кінець.

Усе сталося на замерзлому озері Васкес у Канаді, де 50-річна Енджі Керр'єр вирішила відзначити свій ювілей, пише CTV News.

Це цікаво: Чоловік замовив собі iPhone: те, що йому привезли додому, відверто здивувало

Під час риболовлі жінка попросила доньку уважніше стежити за своїм смартфоном, але по необережності впустила в лунку свій iPhone 11 Pro. Цілий місяць вона не залишала спроб повернути дорогий апарат. За її словами, вона сподівалася віднести його в Apple Store, щоб спробувати замінити.

В одну з чергових поїздок на озеро Енджі все ж вдалося виловити смартфон з крижаної води, скориставшись волосінню з прив'язаним на кінці магнітом. Найдивовижніше, що після сушіння та зарядки апарат усе ж увімкнувся та навіть повноцінно працював.

Нагадаємо, що раніше дайвери знайшли iPhone 11, що пролежав під водою пів року. Апарат виявився у робочому стані та повернувся до свого власника.

Читайте також: Справжнє божевілля: у художниці придбали цифровий будинок за 500 тисяч доларів