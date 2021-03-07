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iPhone 11, який пів року пролежав на дні озера, повернули власниці у робочому стані

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iPhone 11, який пів року пролежав на дні озера, повернули власниці у робочому стані - фото 1

Мешканка Ванкувера Фатеме Годсі скептично поставилася до повідомлення про те, що хтось знайшов її телефон, втрачений шість місяців тому в озері. Дівчина подумала, що над нею пожартували її друзі, але незабаром переконалася у достовірності слів.

Виявилося, що Клейтон Хелкенберг разом з дружиною Хезер знайшли iPhone 11, коли очищали дно озера Харрісон біля аквапарку. Подружжя захоплюються пошуком дивних загублених речей, але в основному займаються прибиранням сміття.

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Годсі впустила телефон у воду на початку вересня 2020 року, коли каталася на човнах в аквапарку. Прямо перед інцидентом дівчина встигла зробити селфі. "Я втратила рівновагу", – розповіла дівчина. Співробітники аквапарку переконали її в тому, що знайти телефон неможливо.

iPhone 11, який пів року пролежав на дні озера, повернули власниці у робочому стані - фото 450625

"В сльозах я повернулася у Ванкувер, вже ні на що не сподіваючись", – зазначила Годсі. Вона купила новий телефон, змирившись з втратою фотографій та іншої особистої інформації, яку вона не встигла зберегти в хмарі.

На початку 2020 року Хелкенберг, який роками займається дайвінгом і снорклінгом, почав шукати втрачені речі на дні озера, коли під час пандемії з'явився вільний час. Дайвер став публікувати ролики на ютубі, в яких показував свої знахідки. За 2020 рік він знайшов сотню пар окулярів, 26 телефонів і дві камери GoPro.

Під час одного з запливів чоловік знайшов iPhone Годсі. Зазвичай він поміщає знайдені телефони в контейнер з силікагелем, але на цей раз гаджет увімкнувся й без цієї процедури. Дайвер витягнув SIM-карту, вставив в інший телефон, щоб з'ясувати номер, і зв'язався з власницею.

"Я була в повному шоці. Неначе зомбі-телефон повернувся до мене, адже я вже змирилася з втратою", – зазначила дівчина. За її словами, зламався тільки мікрофон і динаміки. В іншому телефон був у робочому стані, а місткість акумулятора опустилася до 96%.

iPhone 11, який пів року пролежав на дні озера, повернули власниці у робочому стані - фото 450626

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Джерело: cbc
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