Інженери створили біонічну руку, яка може рости разом з вами

Люди втрачали та продовжують втрачати кінцівки в війнах, природних катастрофах, у результаті різних захворювань.

У світі живе величезна кількість людей, яким новітні технології протезування подарували путівку в нове життя.

І ще: Ще 5 хвилин? Чому вранці не варто досипати

Протезування – це напрям науки, в якому результат праць вчених видно неозброєним оком.

Поки що найдосконаліший протез можна відрізнити від справжньої кінцівки, якщо придивитися. В майбутньому, швидше за все, навіть ця проблема залишиться позаду. Як, втім, і багато інших.

Інженери нової компанії Open Bionics вже встигли заявити про себе на весь світ. Одна з особливостей розробленої ними "руки героя" – її змінюваний рукав, що збільшує функціональність.

Читайте також: У NASA пропонують зробити селфі в космосі