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Інженери створили біонічну руку, яка може рости разом з вами

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Цей протез може змінювати свій розмір - фото 1
Цей протез може змінювати свій розмір / naked-science

Люди втрачали та продовжують втрачати кінцівки в війнах, природних катастрофах, у результаті різних захворювань.

У світі живе величезна кількість людей, яким новітні технології протезування подарували путівку в нове життя.

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Протезування – це напрям науки, в якому результат праць вчених видно неозброєним оком.

Поки що найдосконаліший протез можна відрізнити від справжньої кінцівки, якщо придивитися. В майбутньому, швидше за все, навіть ця проблема залишиться позаду. Як, втім, і багато інших.

Інженери нової компанії Open Bionics вже встигли заявити про себе на весь світ. Одна з особливостей розробленої ними "руки героя" – її змінюваний рукав, що збільшує функціональність.

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Джерело: Naked Science
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