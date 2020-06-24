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Ін'єкції краси зробили обличчя дівчини квадратним: відеофакт

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Ін'єкції краси зробили обличчя дівчини квадратним: відеофакт - фото 1

Юна жителька Австралії хотіла позбутися від пухких щік і зробила "жироспалюючі" уколи. Результат виявився непередбачуваним.

Мешканка Австралії 19-річна Софія Маррокуін захотіла прибрати повноту щік за допомогою безопераційної процедури жироспалювання. Дівчина зазначила, що зазвичай ці уколи роблять, щоб прибрати друге підборіддя.

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Після уколів обличчя дівчини розпухло і вкрилося синцями, а підборіддя втратило чутливість та змінило гостру форму на квадратну.

Маррокуін зняла реакцію своїх батьків і друзів на її нову зовнішність і поділилася роликом в TikTok. Відео стало вірусним, зібравши понад 3,6 мільйона лайків. Пізніше дівчина записала ще кілька відео, розповідаючи про подальші зміни своєї зовнішності.

@sof.marroquin

i got my face done probs deleting this soon lol ##reactions

♬ original sound - sof.marroquin
@sof.marroquin

PLEASE WATCH ##injectables ##opinion ##RainforestFacts

♬ original sound - sof.marroquin

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Джерело: thesun
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