Ін'єкції краси зробили обличчя дівчини квадратним: відеофакт

Юна жителька Австралії хотіла позбутися від пухких щік і зробила "жироспалюючі" уколи. Результат виявився непередбачуваним.

Мешканка Австралії 19-річна Софія Маррокуін захотіла прибрати повноту щік за допомогою безопераційної процедури жироспалювання. Дівчина зазначила, що зазвичай ці уколи роблять, щоб прибрати друге підборіддя.

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Після уколів обличчя дівчини розпухло і вкрилося синцями, а підборіддя втратило чутливість та змінило гостру форму на квадратну.

Маррокуін зняла реакцію своїх батьків і друзів на її нову зовнішність і поділилася роликом в TikTok. Відео стало вірусним, зібравши понад 3,6 мільйона лайків. Пізніше дівчина записала ще кілька відео, розповідаючи про подальші зміни своєї зовнішності.

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