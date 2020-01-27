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Інвестуй, а не віддавай: поради Кобі Браянта, які він дав собі 17-річному
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41-річний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув в результаті авіакатастрофи. Світ сумує за легендою та висловлює співчуття родині, адже разом зі спортсменом загинула і його дочка. Так, Кобі не був ідеальним, але все ж вчасно зрозумів свої помилки. Про це – його лист собі 17-річному.
Кобі Браянт провів в NBA 20 сезонів. Він грав за команду "Лос-Анджелес Лейкерс", у складі якої виграв п'ять чемпіонських титулів. У його активі – дві олімпійські медалі та чимало інших нагород. Баскетболіст завершив кар'єру в 2016 році, набравши 60 (!) очок у фінальному матчі проти "Юта Джаз". Опісля майки з номерами Кобі "8" і "24" були урочисто виведені з обігу.
Тут більше: Біографія та головні досягнення Кобі Браянта
Жахливий символізм: Леброн Джеймс напередодні обійшов Браянта за кількістю набраних очок в NBA, написавши на кросівках: Мамба назавжди. Кобі відповів твітом, який став останнім у його житті: "Продовжуй розвивати гру [в баскетбол]. Великий респект тобі, бро".
Звісно, Кобі не був ідеальним. Він не раз пускався берега: сперечався як із суперниками, так і з партнерами; робив дурниці; потрапив у гучний секс-скандал, що ледь не зруйнував його життя. Та, попри всі труднощі та падіння, він підіймався та прямував до своєї мети. Його успіх – результат титанічної праці та виснажливих тренувань.
Кобі не вистачало розсудливості та поміркованості, тож про це його лист самому собі. Це послання із порадами баскетболіст написав у 2016-му, прощаючись із великим спортом.
Лист 38-річного Кобі собі 17-річному
Дорогий 17-річний Кобі,
Завтра здійсниться твоя мрія грати за "Лейкерс". І тобі необхідно зрозуміти, як варто інвестувати в майбутнє сім'ї та друзів. Звучить нескладно, так що може здатися, що це не вимагає особливих зусиль, але, будь ласка, приділи цьому час.
Я сказав ІНВЕСТУВАТИ. А не ВІДДАВАТИ.
Я поясню різницю.
Насправді, іноді давати оточуючим щось матеріальне – правильний крок, адже вони завжди були поруч під час твого дорослішання, ти їх любиш, а значить – повинен ділитися з ними своїми успіхами. Ти купуєш їм автомобіль, великий будинок, сплачуєш їхні рахунки просто тому, що хочеш, аби вони добре жили, чи не так?
Але прийде день, коли ти зрозумієш, що чим більше приділяєш уваги й турботи близьким, тим більше їх стримуєш.
Ти усвідомлюєш, що робив це все не стільки заради їх блага, скільки заради ВЛАСНОГО щастя від їх задоволених облич – і це дуже егоїстично. Поки ти пишаєшся собою, ти повільно пожираєш їхні власні мрії і амбіції. Ти роздавав матеріальні речі, але забирав у них найдорожче, що є у людини, – незалежність і можливість розвитку.
Тобі доведеться стати главою сім'ї й почати приймати непрості рішення, які твої близькі можуть і не зрозуміти. Тож вклади в їхнє майбутнє: інвестуй, а не просто даруй.
Користуйся своїм успіхом і своїм ім'ям, щоб дати їм все, що необхідно для особистого розвитку і досягнення цілей. Навчи їх, допоможи з роботою, зроби все, щоб вони стали успішними. Мотивуй їх працювати так багато і віддано, як це робив ти, щоб опинитися нарешті там, де ти зараз, і зрештою там, де ти будеш пізніше.
Пишу цього листа зараз, щоб ти відразу ж взявся за справу. Повір, наслідки можуть бути важкими. Якщо зрозумієш все це зараз, не доведеться в майбутньому лікувати оточуючих від наркоманії – страшної залежності, появі якої ти ж і посприяв. Ця залежність призведе лише до агресії, образ і заздрості у всіх, хто був втягнутий в цей процес, включаючи тебе самого.
Згодом ти побачиш, як всі вони самостійно ростуть і розвиваються, досягають поставлених перед собою завдань, і зрозумієш, що ваші взаємини повинні бути саме ось такими.
Я б міг написати і більше, але тобі, 17-річному, нема чого концентрувати увагу на таких величезних текстах.
Наступного разу я спробую розповісти про те, як правильно пов'язувати рідних з бізнесом. Поки що запам'ятай – батьки повинні залишатися БАТЬКАМИ, а не фінансовими директорами.
Перш ніж підписати свій перший контракт, продумай, яка його частина піде на красиве життя батьків, а яка – на розвиток бізнесу і примноження доходів. Тільки так твої внуки й правнуки будуть мати можливість продовжувати інвестувати в майбутнє нових і нових поколінь твоєї родини.
Незабаром твоє життя зміниться. Багато що звалиться відразу ж. Але постарайся про це забувати, коли нарешті ляжеш відпочити після чергового 9-годинного тренування.
Повір, починаючи планувати своє життя зараз, ти попередиш безліч неприємностей в майбутньому, які будуть переслідувати тебе дуже довго. Мало не по нині.
З любов'ю, Кобі.
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