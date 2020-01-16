Як підключити інтернет-телебачення: огляд тарифних планів і корисні поради

Напередодні кодування супутникових каналів ми вирішили більше розповісти про зручну альтернативу, яка дозволить дивитися улюблені шоу та фільми всюди, де б ви не були. У новій рубриці Питання тижня дізнавайтесь про інтернет-телебачення: вигідні тарифи, умови та переваги!

З 28 січня в Україні заблокують доступ до супутникових каналів чотири найбільші медіа-холдинги країни. Ця новина не вельми потішила тих, хто останні роки насолоджувався ефірним мовленням за допомогою супутника. Звичайно ж, можна розкодувати канали, про що ми детально розповіли. А можна вибрати альтернативний метод перегляду – інтернет-телебачення.

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Для кого актуальне інтернет-телебачення?

Передовсім інтерактивне телебачення припаде до душі тим, хто вдома має телевізор з приставкою SMART або ж мріє переглядати улюблені шоу в дорозі до роботи, наприклад. Так, такі люди теж існують. Власне, інтернет-телебачення дає можливість насолоджуватися ефірним мовленням там, де вам заманеться. Був би лише інтернет і гаджет, який дозволяє це робити.

Відразу ж зазначимо, що інтернет-телебачення не є безкоштовним. За нього потрібно вносити помісячну абонентську плату. А її розмір залежатиме безпосередньо від того, які канали вас цікавлять. Спробуймо розібратися з найпопулярнішими сервісами, які дають можливість дивитися інтерактивне телебачення.

Sweet TV

Один із найпопулярніших сервісів, який об'єднує у собі не лише можливість переглядів каналів в мережі, а й насолоджуватися якісним кіно та серіалами, доступними у медіатеці. Остання, щоправда, не така вже й багата, як би того хотілося.

Тарифи на Sweet TV

Тариф S

Ціна: 80 гривень на місяць;

165 каналів ТБ;

30 каналів у Full HD;

3 канали в Ultra HD;

3000 фільмів HD у медіатеці.

Тариф M

Ціна: 97 гривень на місяць;

230 каналів ТБ;

57 каналів у Full HD;

3 канали в Ultra HD;

5000 фільмів HD у медіатеці.

Тариф L

Ціна: 197 гривень на місяць;

253 каналів ТБ;

79 каналів у Full HD;

3 канали в Ultra HD;

6500 фільмів HD у медіатеці;

Кінопрем'єри;

Культові серіали.

Особливості Sweet TV

Користувачі пакету L отримують доступ до розділу Кінопрем'єри. Там за додаткову плату (кожен фільм окремо) можна придбати можливість перегляду стрічок, які нещодавно вийшли у кінотеатрах. Відразу ж зазначимо, що часом вартість така, що вигідніше просто взяти і піти в кінотеатр.

Також гарна особливість – можливість перегляду телебачення на кількох пристроях. Їх можна додати до чотирьох під один логін. Відтак, у сім'ї більше не буде боротьби за заповітний пульт. Вмикайте на смартфоні або ноутбуці трансляцію свого улюбленого шоу, поки мама дивиться Х-фактор.

Можна активувати пробний безкоштовний період на 7 днів або на 30 днів, але вже за 1 гривню. Відразу ж зазначимо, що за замовчуванням активується тариф L, тож не проґавте момент, коли наступного місяця з вашої картки зніматимуть 197 гривень. Для цього рекомендуємо після активації в налаштуваннях акаунту видалити дані про платіжну карту. Спочатку користуємось, визначаємось з необхідністю, а тоді вже платимо знову!

Megogo TV

Megogo більшість із нас знає завдяки крутій бібліотеці з фільмами. Втім, цей сервіс дає нам можливість також дивитися телебачення в мережі.

Тарифи на Megogo TV

Легкий

Ціна: 68 гривень на місяць;

150 каналів ТБ;

Доступ до кіно без реклами.

Оптимальний

Ціна: 97 гривень на місяць;

207 каналів ТБ;

Колекція кіно;

Прямі трансляції футболу;

Кешбек у розмірі 100%.

Перший місяць можна дивитися телебачення за 1 гривню, а з наступного з вашої картки списуватимуть 97.

Максимальний

Ціна: 197 гривень на місяць;

250 каналів ТБ;

Доступ до фільмів і серіалів від AMEDIATEKA і START;

Аудіокниги;

Кешбек 100%.

Перші 7 днів користування можна активувати за 25 гривень. Надалі місячна абонплата становитиме 197 гривень.

Особливості Megogo TV

Тут теж можна насолоджуватися переглядом ефірного мовлення на більшості доступних зараз гаджетів. Не може не потішити і максимально простий і зрозумілий інтерфейс, який не заплутає ані вашого синочка-гіка, ані бабусю, яка тільки починає знайомитися зі світом новітніх пристроїв.

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OLL.TV

Цей сервіс працює за тим же принципом, що і два попередні. Ви можете обирати з-поміж кількох тарифів, які відрізняються наповненням і додатковими можливостями. Утім, є в нього і одна суттєва перевага – футбольні пакети, які дозволяють дивитися канали Футбол 1 і Футбол 2. Щоправда, останнє – задоволення не з дешевих, але про це по черзі.

Тарифи на OLL.TV

Старт

Ціна: 80 гривень на місяць;

144 канали ТБ;

Доступ до Відеотеки.

Оптимум

Ціна: 99 гривень на місяць;

183 канали ТБ;

Доступ до Відеотеки.

Перший місяць можна дивитися телебачення за 1 гривню, а з наступного з вашої картки списуватимуть 99.

Преміум

Ціна: 199 гривень на місяць;

203 канали ТБ;

Доступ Відеотеки.

Перший місяць можна дивитися телебачення за 99 гривень, а з наступного з вашої картки списуватимуть по 199.

Окремо можна придбати доступ до футбольних каналів Футбол 1 та Футбол 2 за 109 гривень на місяць. Можливість користуватися AMEDIATEKA теж продається окремо – за 109 гривень.

Особливості OLL.TV

Одна з родзинок OLL.TV – ексклюзивне право на трансляцію каналів Футбол 1 та Футбол 2. Відтак, ви можете просто придбати собі можливість дивитися їх окремо від інших тарифів, якщо для вас саме ці канали є пріоритетними. Не варто забувати й про доступ з кількох пристроїв, а також зручний і інтуїтивний інтерфейс.

Чи користуватися інтернет-телебаченням – вирішувати, звичайно ж, вам. Ми ж рекомендуємо бодай спробувати безкоштовно періоди, протягом яких ви вже зможете прийняти остаточне рішення.

P.S. не забувайте видаляти дані платіжних карток опісля, аби з вас згодом не списали зайві кошти за сервіси, які вам не цікаві ;)

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