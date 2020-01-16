На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як підключити інтернет-телебачення: огляд тарифних планів і корисні поради
-
- 629
Напередодні кодування супутникових каналів ми вирішили більше розповісти про зручну альтернативу, яка дозволить дивитися улюблені шоу та фільми всюди, де б ви не були. У новій рубриці Питання тижня дізнавайтесь про інтернет-телебачення: вигідні тарифи, умови та переваги!
З 28 січня в Україні заблокують доступ до супутникових каналів чотири найбільші медіа-холдинги країни. Ця новина не вельми потішила тих, хто останні роки насолоджувався ефірним мовленням за допомогою супутника. Звичайно ж, можна розкодувати канали, про що ми детально розповіли. А можна вибрати альтернативний метод перегляду – інтернет-телебачення.
І ще: Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020
Для кого актуальне інтернет-телебачення?
Передовсім інтерактивне телебачення припаде до душі тим, хто вдома має телевізор з приставкою SMART або ж мріє переглядати улюблені шоу в дорозі до роботи, наприклад. Так, такі люди теж існують. Власне, інтернет-телебачення дає можливість насолоджуватися ефірним мовленням там, де вам заманеться. Був би лише інтернет і гаджет, який дозволяє це робити.
Відразу ж зазначимо, що інтернет-телебачення не є безкоштовним. За нього потрібно вносити помісячну абонентську плату. А її розмір залежатиме безпосередньо від того, які канали вас цікавлять. Спробуймо розібратися з найпопулярнішими сервісами, які дають можливість дивитися інтерактивне телебачення.
Sweet TV
Один із найпопулярніших сервісів, який об'єднує у собі не лише можливість переглядів каналів в мережі, а й насолоджуватися якісним кіно та серіалами, доступними у медіатеці. Остання, щоправда, не така вже й багата, як би того хотілося.
Тарифи на Sweet TV
Тариф S
- Ціна: 80 гривень на місяць;
- 165 каналів ТБ;
- 30 каналів у Full HD;
- 3 канали в Ultra HD;
- 3000 фільмів HD у медіатеці.
Тариф M
- Ціна: 97 гривень на місяць;
- 230 каналів ТБ;
- 57 каналів у Full HD;
- 3 канали в Ultra HD;
- 5000 фільмів HD у медіатеці.
Тариф L
- Ціна: 197 гривень на місяць;
- 253 каналів ТБ;
- 79 каналів у Full HD;
- 3 канали в Ultra HD;
- 6500 фільмів HD у медіатеці;
- Кінопрем'єри;
- Культові серіали.
Особливості Sweet TV
Користувачі пакету L отримують доступ до розділу Кінопрем'єри. Там за додаткову плату (кожен фільм окремо) можна придбати можливість перегляду стрічок, які нещодавно вийшли у кінотеатрах. Відразу ж зазначимо, що часом вартість така, що вигідніше просто взяти і піти в кінотеатр.
Також гарна особливість – можливість перегляду телебачення на кількох пристроях. Їх можна додати до чотирьох під один логін. Відтак, у сім'ї більше не буде боротьби за заповітний пульт. Вмикайте на смартфоні або ноутбуці трансляцію свого улюбленого шоу, поки мама дивиться Х-фактор.
Можна активувати пробний безкоштовний період на 7 днів або на 30 днів, але вже за 1 гривню. Відразу ж зазначимо, що за замовчуванням активується тариф L, тож не проґавте момент, коли наступного місяця з вашої картки зніматимуть 197 гривень. Для цього рекомендуємо після активації в налаштуваннях акаунту видалити дані про платіжну карту. Спочатку користуємось, визначаємось з необхідністю, а тоді вже платимо знову!
Megogo TV
Megogo більшість із нас знає завдяки крутій бібліотеці з фільмами. Втім, цей сервіс дає нам можливість також дивитися телебачення в мережі.
Тарифи на Megogo TV
Легкий
- Ціна: 68 гривень на місяць;
- 150 каналів ТБ;
- Доступ до кіно без реклами.
Оптимальний
- Ціна: 97 гривень на місяць;
- 207 каналів ТБ;
- Колекція кіно;
- Прямі трансляції футболу;
- Кешбек у розмірі 100%.
Перший місяць можна дивитися телебачення за 1 гривню, а з наступного з вашої картки списуватимуть 97.
Максимальний
- Ціна: 197 гривень на місяць;
- 250 каналів ТБ;
- Доступ до фільмів і серіалів від AMEDIATEKA і START;
- Аудіокниги;
- Кешбек 100%.
Перші 7 днів користування можна активувати за 25 гривень. Надалі місячна абонплата становитиме 197 гривень.
Особливості Megogo TV
Тут теж можна насолоджуватися переглядом ефірного мовлення на більшості доступних зараз гаджетів. Не може не потішити і максимально простий і зрозумілий інтерфейс, який не заплутає ані вашого синочка-гіка, ані бабусю, яка тільки починає знайомитися зі світом новітніх пристроїв.
До теми: Відключення аналогового ТБ: що потрібно знати
OLL.TV
Цей сервіс працює за тим же принципом, що і два попередні. Ви можете обирати з-поміж кількох тарифів, які відрізняються наповненням і додатковими можливостями. Утім, є в нього і одна суттєва перевага – футбольні пакети, які дозволяють дивитися канали Футбол 1 і Футбол 2. Щоправда, останнє – задоволення не з дешевих, але про це по черзі.
Тарифи на OLL.TV
Старт
- Ціна: 80 гривень на місяць;
- 144 канали ТБ;
- Доступ до Відеотеки.
Оптимум
- Ціна: 99 гривень на місяць;
- 183 канали ТБ;
- Доступ до Відеотеки.
Перший місяць можна дивитися телебачення за 1 гривню, а з наступного з вашої картки списуватимуть 99.
Преміум
- Ціна: 199 гривень на місяць;
- 203 канали ТБ;
- Доступ Відеотеки.
Перший місяць можна дивитися телебачення за 99 гривень, а з наступного з вашої картки списуватимуть по 199.
Окремо можна придбати доступ до футбольних каналів Футбол 1 та Футбол 2 за 109 гривень на місяць. Можливість користуватися AMEDIATEKA теж продається окремо – за 109 гривень.
Особливості OLL.TV
Одна з родзинок OLL.TV – ексклюзивне право на трансляцію каналів Футбол 1 та Футбол 2. Відтак, ви можете просто придбати собі можливість дивитися їх окремо від інших тарифів, якщо для вас саме ці канали є пріоритетними. Не варто забувати й про доступ з кількох пристроїв, а також зручний і інтуїтивний інтерфейс.
Чи користуватися інтернет-телебаченням – вирішувати, звичайно ж, вам. Ми ж рекомендуємо бодай спробувати безкоштовно періоди, протягом яких ви вже зможете прийняти остаточне рішення.
P.S. не забувайте видаляти дані платіжних карток опісля, аби з вас згодом не списали зайві кошти за сервіси, які вам не цікаві ;)
Перевірте себе та пройдіть тест: Що із цього винайшли українці?
-
20:52Тіна Кароль зачарувала незвичайною фотосесією
-
20:43Студенти показали проєкт електромобіля з відходів
-
20:24У мережі засміяли записи Гончарука: найкращі меми
-
20:14Лікарі зруйнували головний міф про застуду
-
20:00Як отримати міжнародне посвідчення водія та де закордоном воно необхідне
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:50Розвінчані найпопулярніші міфи про зиму
-
19:42Журналістка у мотокостюмі стала зіркою мережі завдяки коалі: вірусне відео
-
19:25У метро Києва замінять турнікети, які "б'ють" пасажирів
-
19:13Redmi Note 8 пройде перевірку лютим холодом
-
18:58Гаряча Слава Камінська похвалилася розкішними формами
-
18:43Міцний сон та інші міфи про алкоголь, в які пора перестати вірити
-
18:22Ці три жіночих знаки Зодіаку дорого обійдуться чоловікам
-
18:15Як підключити інтернет-телебачення: огляд тарифних планів і корисні поради
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Гороскоп на 17 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Навіть 1 ніч: названий ще один наслідок недосипання
-
17:42Як правильно пірнати у воду на Водохреща: корисні правила
-
17:31Астаф'єва у пікантному бікіні порівняла себе з Дорофєєвою
-
17:22На відео показали реалістичні макети трьох смартфонів Samsung Galaxy S20
-
17:10Щедрівки на Йордана: українські пісні на Водохреще 2020 (тексти)
-
16:54Неймар закрутив роман з відомою моделлю: гарячі фото красуні
-
16:42Науковці розповіли, чому Бетховен міг втратити слух: ви будете здивовані
-
16:21Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
-
16:12Сидіння в автомобілях Jaguar Land Rover почнуть імітувати ходьбу
-
20:00Як отримати міжнародне посвідчення водія та де закордоном воно необхідне
-
18:15Як підключити інтернет-телебачення: огляд тарифних планів і корисні поради
-
16:21Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
-
13:25Призовний вік в Україні змінено: Зеленський підписав указ про армію
-
11:37Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння
-
07:15Погода в Україні 16 січня: у яких областях буде найтепліше
- 15 січня
-
22:23Віртуальний секс: що це та чому ним варто спробувати зайнятися
-
20:00ТЕСТ: Дізнайся, що нового у сексі тобі варто спробувати (18+)
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+)
-
15:00Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
-
13:15Samsung показала нову упаковку для телевізорів, з якої можна зробити стильні меблі
-
10:28Три смаколики, які допоможуть боротись зі стресом
-
07:19Погода в Україні 15 січня: точний прогноз на сьогодні
- 14 січня
-
20:50Як виглядає ринок на Закарпатті, крізь який проходить поїзд: фото
-
19:00Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час
-
16:50Які смартфони найчастіше підробляли в 2019-му: список ТОП 10
-
13:45Піца з ківі розділила мережу на два табори: на чиїй стороні ви?
-
10:15Фейк або правда: Вгадай новину за заголовком
-
08:28Як ТРЦ Ocean Plaza в Києві залило окропом: приголомшливі фото і відео
-
07:15Погода в Україні на Василя: прогноз на 14 січня
- 13 січня
-
21:31Samsung представив незвичайного робота-помічника
-
19:05Свято Маланки: вражаючі фото традиційного карнавалу на Буковині
-
18:00Щедрик, щедрик, щедрівочка: текст і сучасні версії пісні від зірок
-
16:21Меню на Старий Новий рік 2020: рецепти страв, які варто приготувати