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Дівчина тижня: гаряча модель Олександра Ободянська, яка стала обличчям Держави в смартфоні
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Олександра Ободянська – 23-річна модель з Вінниці, яка перемогла у конкурсі від Міністерства цифрової трансформації України.
Настав знову цей момент, коли ми познайомимо тебе з черговою спокусливою красунею. У першу зимову неділю порадуємо тебе українською гарячою моделлю Олександрою Ободянською, яка стала обличчям проєкту "Держава в смартфоні".
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Красуня, яка виграла конкурс від Міністерства цифрової трансформації України та обличчя якої розмістять на електронному посвідченні водія, розповіла, як їй вдалося виграти конкурс. Крім цього, дівчина зізналася, що про конкурс дізналася зі статті і вирішила спробувати свої сили, а перемога стала для неї несподіванкою.
Перемога була абсолютно несподіваною, під постом в якийсь момент з'явилося понад 3000 коментарів, я навіть не думала, що у мене вийде. Про те, що перемогла, дізналася в понеділок увечері, зі мною на Facebook зв'язався представник міністерства, – говорить Олександра.
Олександра Ободянська родом з Вінниці, їй 23 роки. У 2018 році дівчина вирушила на навчання до Польщі завдяки гранту за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University. І, як зазначено на сторінці красуні у Facebook, вона працює у польському модельному агентстві AS Management. За словами моделі, вона покладає великі надії на проєкт. Спочатку дівчина навіть не могла повірити, що в Україні таке можливо.
Але менше тексту, адже поспішаємо показати тобі спокусливі знімки, якими Олександра ділиться зі своїми підписниками в Instagram. Ти точно оціниш!
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