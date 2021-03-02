ТОП найпотужніших Android-смартфонів лютого: лідер вас вразить

AnTuTu опублікувала рейтинг найпотужніших Android-смартфонів. Дізнайтеся, яким виробникам вдалося зробити гаджети, які вражають кількістю балів, отриманих у бенчмарку. Спойлер: деякі бренди вас відверто вразять.

Традиційний список містить як нові, так і вже досить старі пристрої, які позиціонуються як топові пропозиції вендорів. У рейтинг потрапили гаджети відразу семи компаній, а максимальна кількість набраних під час тестування балів перевищила позначку у 725 тисяч.

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Найпотужнішим Android-смартфоном лютого за версією AnTuTu став iQOO 7, побудований на топовій платформі Snapdragon 888 і оснащений 12/256 ГБ пам'яті. Під час тестування він набрав 726 939 балів. Примітно, що всього 14 балів йому поступається vivo X60 Pro +, який вийшов недавно. Прокачана модифікація флагманського смартфона vivo отримала ідентичний процесор і місткість пам'яті.

Замикає трійку лідерів Redmi K40 Pro на Snapdragon 888, що вийшов в кінці лютого. При обсязі оперативної пам'яті у 8 ГБ він зумів набрати 718 434 бали. Слідом розташувався Xiaomi Mi11 з результатом 712 366 балів. HUAWEI Mate 40 Pro на Kirin 9000 з 8/256 ГБ пам'яті посів п'яту сходинку, поступившись Mi11 майже 30 тисяч балів.

У рейтинг також потрапив Samsung Galaxy S21 Ultra на Snapdragon 888, OPPO Reno5 Pro +, Redmi K30S і iQOO 5. Примітно, що три останні пристрої побудовані на базі торішньої платформи Snapdragon 865.

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