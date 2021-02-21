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Clubhouse: скільки уже користувачів у новій нашумілій соцмережі

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Скільки користувачів у Clubhouse - фото 1
Скільки користувачів у Clubhouse / rollingstone

Кількість користувачів нової соціальної мережі Clubhouse стрімко зростає. Лише за два тижні лютого нова голосова платформа зібрала 4,5 мільйона учасників.

Так, з 1 по 16 лютого кількість учасників Clubhouse зросла з 3,5 до 8,1 мільйона осіб. На неї все більше звертають увагу жителі Великобританії, Німеччини, Японії, Бразилії та Туреччини. Відзначається, що сплеск популярності соцмережі могла викликати появу в ній знаменитостей, зокрема, глави Tesla Ілона Маска і засновника Facebook Марка Цукерберга.

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В Україні станом на 16 лютого сервіс встановили 77 тисяч користувачів, при цьому основна кількість завантажень припала на період з 8 по 16 лютого (близько 72 тисячі).

Clubhouse – закрита соціальна мережа, спілкування в якій відбувається у голосовому форматі. Поки доступ до неї здійснюється тільки за спеціальними запрошеннями діючих учасників, і тільки для власників iPhone і iPad. Після реєстрації в Clubhouse користувачі можуть створювати різні кімнати і спілкуватися там виключно голосом. Попри ці обмеження соцмережа встигла зробити справжній фурор.

Clubhouse: скільки уже користувачів у новій нашумілій соцмережі - фото 448703

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Джерело: appannie
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