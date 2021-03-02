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Clubhouse без запрошення: Instagram ввів функцію кімнат для прямих ефірів

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Функція кімнат в Instagram - фото 1
Функція кімнат в Instagram / about.instagram

Instagram збільшив ліміт учасників спільних прямих ефірів з двох до чотирьох. Функція, що отримала назву Live Rooms, стала аналогом "кімнат" для спілкування в голосовій мережі Clubhouse, хоча там одночасно можуть виступати понад десять користувачів.

У блозі Instagram йдеться, що нововведення дозволить вести в соцмережі ток-шоу, джем-сейшени і "просто зависати з великою кількістю друзів". У компанії додали, що нова функція допоможе користувачам монетизувати свою діяльність, наприклад, влаштовуючи акції зі збору коштів, а користувачам запропонують купити спеціальні значки для підтримки улюблених блогерів. Оновлення також дасть авторам "кімнат" додаткові можливості для охоплення аудиторії.

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Щоб використовувати функцію, потрібно натиснути на кнопку ефіру і вибрати гостей. Співведучих можна додати відразу або поступово вже під час ефіру.

Clubhouse без запрошення: Instagram ввів функцію кімнат для прямих ефірів - фото 449829

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Джерело: about.instagram
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