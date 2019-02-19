Instagram тестує нову функцію в історіях

Соцмережа Instagram додасть в свої історії стікер, за допомогою якого можна буде збирати гроші. Передбачається, що благодійні організації зможуть застосовувати нову функцію для запиту пожертвувань від своїх підписників.

Поки функція перебуває на етапі тестування і недоступна користувачам. Першою її помітила дослідниця додатків Джейн Манчун Вонг під час аналізу коду Instagram для Android. Пізніше у відповідь на запит журналістів в Instagram підтвердили, що запустять цю функцію "пізніше у цьому році".

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Instagram is working on "Donation" sticker



It lets users to start fundraisers for their favorite non-profits pic.twitter.com/hrhjkpPNpM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2019

За даними Вонг, в соцмережі з'явиться пошук по благодійних проектах. Їх можна буде додавати собі в історії разом з блакитним стікером з білим серцем, щоб передплатники могли жертвувати кошти вибраним проектом.

За останні кілька років Instagram експериментував з тим, як платежі будуть виглядати на платформі, але поки що випустив тільки тестові функції, які дозволяють окремим користувачам бронювати відвідування спа-салонів і бронювання ресторанів. Instagram, як повідомляється, також працює над окремим додатком для покупок.

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