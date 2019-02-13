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Instagram тестує функцію повідомлень для веб-версії

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В Instagram з'явиться нова функція - фото 1
В Instagram з'явиться нова функція / pexels

За словами дослідника додатків Джейн Маньчун Вонг, яка опублікувала в Twitter скріншот цієї функції, Instagram тестує надсилання особистих повідомлень для браузера на мобільних пристроях і на настільних ПК.

Зараз версія Instagram в браузері – це мінімальна, урізана версія мобільного додатка. Прямого способу завантаження фотографій як і раніше немає, і розробники дуже повільно додають нові функції.

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Підтримка повідомлень для браузера була додана тільки у вересні минулого року. Деякі функції, такі як можливість завантажувати історії, обмежені тільки мобільним додатком. В Instagram заявили, що не планують дозволяти користувачам завантажувати фотографії або історії з робочого столу. Особисті повідомлення стануть величезним кроком вперед для браузерної версії соцмережі.

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Джерело: theverge
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