У Google Maps з'явиться унікальна функція

Компанія Google має намір запровадити в Google Maps режим доповненої реальності. Обмежене тестування у картах AR-навігації зараз проводиться у США.

Йти по маршруту за допомогою камери смартфона і технологій доповненої реальності вже зараз можуть деякі користувачі сервісу Google Maps. Щось подібне повинні були з часом забезпечити смарт-окуляри Google Glass, які так і не стали популярними.

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Працює функція наступним чином: визначивши місце розташування за допомогою GPS, додаток потім використовує дані панорам Street View, щоб встановити координати максимально точно. Після цього на екрані смартфона з'являються стрілки, що вказують напрямок руху по маршруту.

При цьому додаток спонукає користувача не використовувати новий режим постійно – ймовірно, в ньому може швидко витрачатися заряд батареї. Також у Google говорять, що основний сценарій використання AR-навігації – це коли ви, наприклад, вийшли на вулицю з метро або з лабіринту великого торгового центру, і хочете відразу зрозуміти, в якому напрямку тепер йти.

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