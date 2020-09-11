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Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото

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Блогерка показала, як насправді виглядають ідеальні фото - фото 1
Блогерка показала, як насправді виглядають ідеальні фото / @katherine_bondd

Популярна блогерка вирішила показати, як їй вдається робити ефектні фото. І за ідеальними знімками ховається далеко не одна спроба.

В соцмережі Instagram можна знайти чимало блогерів, які не лише створюють ілюзію красивого життя, а й не бояться сміятись над собою. Однією з таких є англійка Кетрін Бонд, яка останні 5 років активно веде свій блог про стиль. У дівчини понад 305 тисяч підписників в Instagram та майже 97 тисяч фанатів на Youtube.

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І це не дивно, адже білявка обожнює підбирати красиві образи, а також має чудове почуття гумору. Дівчина регулярно публікує не лише естетичні кадри, а й їхні залаштунки. Тому, якщо у вас не вдається зробили ефектний знімок з першого разу – не переймайтесь. Адже у житті ніхто не виглядає так, як в інтернеті, і красуня Кетрін лише підтверджує, що не варто соромитись себе.

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424793

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424794

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424795

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424796

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424797

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424798

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424799

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424800

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424801

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424802

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424803

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424804

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424805

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424806

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424807

Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото - фото 424808


Джерело фото: instagram.com/katherine_bondd

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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