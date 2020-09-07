Дивна сучасна мода: шедеври дизайну, які змушують сміятись

Не завжди потрібно бути фахівцем з моди, щоб зрозуміти, що щось пішло не так і деякі речі не варто одягати. Саме приклади не найвдалішого або дуже сумнівного дизайну і висміюють в цій підбірці. Такого ви ще точно не бачили!

Інколи любов до моди змушує людей обирати доволі дивні речі, які навряд чи зрозуміє не лише більшість. Дизайнери та бренди перегинають палку з оздобленням або відверто намагаються хайпанути в мережі. Інколи такі курйози трапляються і з вбранням з мас-маркету, де декор, принт або загальний вигляд викликає більше питань, аніж відповідей. Дісталось не лише одягу, а й аксесуарам і навіть медичним маскам.

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