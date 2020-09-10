Блогер розповів про ідеальну помсту своєму ворогові: вірусне відео

Тіктокер з ніком jc.dombrowski розповів про ідеальний спосіб помсти, який втілити у життя зможе будь-яка людина. Для цього знадобиться лише ікра та автомобіль вашого ворога.

Хлопець на відео у соцмережі порадив для покарання людини, "яка над вами знущається", купити ікру і помістити її під капот її авто, бажано в місце ближче до кондиціонера.

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"Ікра почне гнити і засмердить тухлою рибою. Кожен раз, коли ваш ворог буде вмикати кондиціонер, цей запах буде бити йому прямо в обличчя", – розповів юзер.

Блогер додав, що цей спосіб придумав він сам. І підійде така помста для будь-кого. В кінці ролика, юнак на всякий випадок додав, що все сказане ним – жарт. Проте, відео дуже швидко стало вірусне. Його переглянули вже майже три мільйони разів.

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