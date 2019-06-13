Facebook запустив у США функцію донорства крові

Соціальна мережа Facebook потурбувалася про тих, кому необхідно терміново зв'язатися з банками крові. Саме з цією метою запустили у США функцію донорства крові.

Функція стане в пригоді тим, хто хоче здати кров, а також тим, хто її екстрено шукає. Тепер користувачі зможуть зареєструватися на сервісі й отримувати повідомлення від центрів донорства.

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Аналогічні функції для здачі крові Facebook запустив раніше в Індії, Пакистані, Бразилії та Бангладеш – країнах, які особливо потребують банків безпечної крові. За даними соцмережі, в цих країнах сервісом вже скористалися понад 35 мільйонів осіб, зареєструвавшись донорами крові.

У США поява новації припала на літній час, коли рівень здачі крові досить низький. Хоча в цілому цій добрій справі служить величезна кількість людей.

За даними американського "Червоного Хреста", щорічно у Сполучених Штатах здає кров близько 6,8 млн осіб. І кожні дві секунди про допомогу в країні просить той, кому ця кров потрібна.

Поки функція охопить п'ять великих міст: Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Балтимор і Вашингтон. Але в найближчі місяці Facebook збирається поширити її на всю країну.

Функцію донорства крові у США соцмережа розцінює як дієвий крок з використання своєї платформи для розвитку суспільної охорони здоров'я. Ініціатори з Facebook вважають, що їх нововведення може повністю змінити систему банків крові в Америці.

З огляду на темпи та масштаби діяльності гіганта соціальних мереж, цілком ймовірно, що це прогресивне нововведення незабаром досягне й інших куточків планети.

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