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Інстаграм і реальність: популярна модель шокувала фанатів (фото, відео)

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Блогерка показала своє реальне обличчя - фото 1
Блогерка показала своє реальне обличчя / instagram.com/nxshaya

Ні для кого не таємниця, що в соцмережах люди показують себе з кращого боку. Але ролик з цією моделлю викликав неабияке здивування. Здається, такої реальності не очікував ніхто.

Популярна Instagram-модель під ніком nxshaya має понад 780 підписників, а також регулярно ділиться відвертими фото майже без одягу.

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На знімках можна побачити доволі типову красуню, але нещодавно вона зняла ролик у TikTok, показавши, як можуть відрізнятись люди у житті та у соцмережах.

За короткий час відео зібрало понад 10 мільйонів переглядів, змусивши людей повірити у магію, а також надихнувши менше перейматись через чужі ідеальні фото. Хоч чимало коментаторів так і не повірили, що можна так мінятись, але дівчина нічого не приховує. Звісно ж, роль зіграв і ракурс та відсутність макіяжу:

@nxshaya

##fyp

♬ UCKERS - Shygirl

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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