Instagram і реальне життя: фото Ратажковскі розбурхали мережу (18+)

Користувачі звинуватили Емілі Ратажковскі у любові до фотошопу, адже її форми у реальному житті та в мережі виглядають по-іншому. Здається, щось пішло не так.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі вважається однією із найпривабливіших зірок у світі. За її появою на публіці чи в кіно стежать люди з різних країн, а за профілем в соцмережі Instagram понад 22 мільйони осіб. Там знаменитість ділиться кадрами не лише зі світських заходів, а й своїх буднів.

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Нещодавно Емілі показала серію фото з відвертої зйомки, у якій перетворилась у сексуального великоднього кролика. Однак захват фанатів змінився на недовіру. На одній зі сторінок в мережі, де порівнюють фото з інтернету та реального життя, зробили колажі з Ратажковскі. На знімках важко не помітити, як з одягом змінюється фігура моделі.

instagram.com/fakegirlsfvckya

instagram.com/fakegirlsfvckya

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