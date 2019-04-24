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Instagram і реальне життя: фото Ратажковскі розбурхали мережу (18+)

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Емілі Ратажковскі запідозрили у фотошопі - фото 1
Емілі Ратажковскі запідозрили у фотошопі

Користувачі звинуватили Емілі Ратажковскі у любові до фотошопу, адже її форми у реальному житті та в мережі виглядають по-іншому. Здається, щось пішло не так.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі вважається однією із найпривабливіших зірок у світі. За її появою на публіці чи в кіно стежать люди з різних країн, а за профілем в соцмережі Instagram понад 22 мільйони осіб. Там знаменитість ділиться кадрами не лише зі світських заходів, а й своїх буднів.

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Нещодавно Емілі показала серію фото з відвертої зйомки, у якій перетворилась у сексуального великоднього кролика. Однак захват фанатів змінився на недовіру. На одній зі сторінок в мережі, де порівнюють фото з інтернету та реального життя, зробили колажі з Ратажковскі. На знімках важко не помітити, як з одягом змінюється фігура моделі.

instagram.com/fakegirlsfvckya - фото 323526
instagram.com/fakegirlsfvckya
instagram.com/fakegirlsfvckya - фото 323527
instagram.com/fakegirlsfvckya

Читайте також: Як виглядають моделі у рекламі та у звичайному житті: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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