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Instagram дозволить користувачам вказувати у профілі займенники для звернення до себе

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Нова функція в Instagram - фото 1
Нова функція в Instagram / twitter

Розробники Instagram додали у соцмережу функцію, яка дозволить користувачам вказувати в шапці профілю займенники для звернення до себе. Якщо бажаного займенника не виявиться у списку, то юзер зможе відправити запит.

Як повідомляє The Verge, нова функція вже доступна в декількох країнах, включаючи США, але соцмережа планує розширювати географію. Кожен користувач зможе вибрати відразу кілька займенників. Якщо бажаного не опиниться в списку, то Instagram пропонує направити запит у компанію.

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Відображення займенників можна зробити доступним як для всіх користувачів, так й лише для підписників. У неповнолітніх займенники не будуть показані публічно.

Подібна функція раніше стала з'являтися в додатках для знайомств, наприклад, в Tinder і OkCupid. Facebook дав користувачам таку можливість ще у 2014 році, але список займенників там обмежений варіантами "він/його", "вона/її", "вони/їх".

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