YouTube роздасть 100 мільйонів доларів авторам коротких роликів

Розробники сервісу коротких відео YouTube Shorts оголосили про створення "призового фонду". Він розрахований на користувачів, чиї ролики наберуть найбільшу кількість переглядів.

Виплати від YouTube проводитимуться щомісяця. Очікується, що це дозволить компанії нав'язати конкуренцію TikTok, у якого подібна програма діє вже понад рік, пише CNBC.

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Щоб зробити оновлену платформу цікавішою для глядачів і зручною для авторів відео, в YouTube Shorts недавно додали цілу низку нових функцій. Серед них – автоматичні субтитри, збільшення тривалості записуваних роликів з 15 до 60 секунд, а також можливість додавати готові відео з галереї смартфона.



YouTube планує заохочувати творців контенту на своєму сервісі YouTube Shorts

Представники YouTube відзначили, що нововведення стане першою можливістю для творців контенту майданчика монетизувати свої матеріали. Усього сервіс має намір витратити на "розкрутку" 100 мільйонів доларів США. Суму виплат, і від чого залежить їх розмір, компанія поки не розкриває. Також невідомо, чи зможе отримувати винагороду один і той же автор протягом декількох місяців поспіль.

Зараз сервіс доступний користувачам в Індії та США. Пізніше очікується розширення географії присутності YouTube Shorts в інших регіонах.

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