Clubhouse з'явився на Android, але не для всіх

Популярна голосова соцмережа Clubhouse презентувала додаток і для гаджетів на ОС Android, однак поки скористатись ним можуть далеко не всі охочі.

Платформа Clubhouse через кілька місяців після стрімкого набуття популярності вирішила взятись за додаток і для користувачів пристроїв з операційною системою Android, передає joinclubhouse.

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Вже з 9 травня офіційно мешканці США не з гаджетами на iOS також можуть завантажити додаток та випробувати його функціонал. А от в інших країнах така можливість з'явиться за декілька тижнів. Відзначається, що користувачі за межами США можуть завчасно зареєструватись на сторінці Clubhouse у магазині Google Play. Так вони зможуть отримати повідомлення про появу доступу в їхній країні.

"Наш план на наступні кілька тижнів - зібрати відгуки, виправити всі проблеми та додати кілька фінальних функцій, серед яких створення кімнат та платежі. Це варто зробити перед тим, як розвертати додаток на весь світ", - пояснюють творці.

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