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Instagram буде описувати свої фото, і ось чому

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Instagram попіклується про користувачів, у яких проблеми з зором - фото 1
Instagram попіклується про користувачів, у яких проблеми з зором / smm-lab

У соціальній мережі Instagram з'явилася опція опису світлин, призначена для користувачів з вадами зору.

Як повідомляється, на пристроях з активною функцією читання з екрана додаток буде описувати зображене на фотографіях за допомогою алгоритмів комп'ютерного зору (включаючи розпізнавання об'єктів від Facebook).

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Крім цього, Instagram представив функцію, за допомогою якої користувачі можуть самостійно додавати до фотографій додаткові описи, що озвучуються для слабозорих користувачів.

Instagram буде описувати свої фото, і ось чому - фото 292207

Два нововведення доступні в останньому оновленні програми.

Нагадаємо, що раніше Facebook дозволив користувачам самостійно фільтрувати коментарі. Соціальна мережа Facebook тестує нову функцію автоматичної модерації коментарів самими користувачами. Користувачі зможуть помітити в налаштуваннях слова, які, на їхню думку, є образливими. Водночас як у Facebook вже є фільтр спаму для коментарів, ця нова функція може допомогти користувачам прибрати цільові переслідування і висловлювання ненависті зі своїх коментарів.

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Джерело: nplus1
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