Google планує запустити в Україні платіжний сервіс Google.PayOnline

У компанії Google Україна повідомили, що вже наступного року в Україні можуть запустити технологію Google.PayOnline. Про це розповів менеджер з продажу Google Україна Андрій Радевич.

Відразу обмовимося, що мова про сервіс Pay with Google, який був запущений у США в кінці минулого року.

І ще: Це крах? Курс біткойна продовжив своє стрімке падіння

Він нагадав, що технологія Google.PayOnline дозволяє в два кліки оплачувати товари з сайтів без необхідності ручного введення даних про карту покупця та ідентифікації з ручним введенням паролів.

"Ми ведемо переговори з потенційними партнерами, щоб реалізувати таку можливість якомога швидше", – повідомив Радевич.

Новий сервіс Google запрацює наступного року / CNET Download

Він також повідомив, що, за даними третіх сторін, 65% населення України регулярно користується інтернетом. При цьому 69% покупців йдуть з сайту або закривають мобільний додаток, якщо процес покупки занадто складний.

У третьому кварталі 2018 року зростання кількості пошукових запитів у категорії "кредити і позики" в Україні склав 30% до аналогічного періоду минулого року, в категорії "рахунки і депозити" – 20%, зазначив Радевич.

Нагадаємо, що раніше генеральний директор Google Україна Дмитро Шоломко, розповів, що за рік роботи Google.Pay в Україні кількість оплат через додаток зросла в 90 разів, а Україна увійшла в топ-5 країн, в яких найбільш активно використовують додаток.

Читайте також: Google запатентувала унікальне взуття