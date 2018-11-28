Facebook дозволить користувачам самим фільтрувати коментарі

Соціальна мережа Facebook тестує нову функцію автоматичної модерації коментарів самими користувачами. Користувачі зможуть помітити в налаштуваннях слова, які, на їхню думку, є образливими.

Водночас як у Facebook вже є фільтр спаму для коментарів, ця нова функція може допомогти користувачам прибрати цільові переслідування і висловлювання ненависті зі своїх коментарів.

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Експерт Джейн Манчун Вонг опублікувала пост в Twitter, згідно з яким користувачі зможуть забороняти слова, фрази і навіть емодзі з коментарями на деякий час. Проте, люди, які публікують коментарі з цими словами і їхні друзі, зможуть їх побачити.

Facebook is working on letting users to ban words/phrases/emojis from showing up on their personal timelines



Tip @Techmeme pic.twitter.com/9WpfDXEEu7 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 27 листопада 2018 р.

Соціальна мережа для обміну фотографіями Instagram вже дозволяє користувачам фільтрувати коментарі до своїх повідомлень за допомогою заданих вручну ключових слів. Twitter також дозволяє користувачам блокувати певні слова і фрази.

Хоча ця функція, безумовно, корисна, ваш досвід може відрізнятися, тому що саме вам потрібно перерахувати слова, які ви хочете додати у фільтр. Крім того, люди напевно зможуть швидко обійти цей фільтр. Крім того, новий фільтр не видаляє образливі повідомлення з вашої новинної стрічки.

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