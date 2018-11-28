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Facebook дозволить користувачам самим фільтрувати коментарі

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Facebook тестує нову функцію - фото 1
Facebook тестує нову функцію / marketingland

Соціальна мережа Facebook тестує нову функцію автоматичної модерації коментарів самими користувачами. Користувачі зможуть помітити в налаштуваннях слова, які, на їхню думку, є образливими.

Водночас як у Facebook вже є фільтр спаму для коментарів, ця нова функція може допомогти користувачам прибрати цільові переслідування і висловлювання ненависті зі своїх коментарів.

І ще: Facebook дозволив користувачам видаляти повідомлення, надіслані у Messenger

Експерт Джейн Манчун Вонг опублікувала пост в Twitter, згідно з яким користувачі зможуть забороняти слова, фрази і навіть емодзі з коментарями на деякий час. Проте, люди, які публікують коментарі з цими словами і їхні друзі, зможуть їх побачити.

Соціальна мережа для обміну фотографіями Instagram вже дозволяє користувачам фільтрувати коментарі до своїх повідомлень за допомогою заданих вручну ключових слів. Twitter також дозволяє користувачам блокувати певні слова і фрази.

Хоча ця функція, безумовно, корисна, ваш досвід може відрізнятися, тому що саме вам потрібно перерахувати слова, які ви хочете додати у фільтр. Крім того, люди напевно зможуть швидко обійти цей фільтр. Крім того, новий фільтр не видаляє образливі повідомлення з вашої новинної стрічки.

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Джерело: thenextweb
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