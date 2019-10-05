Інспектор Ґаджет повертається: Disney зніме фільм за відомим мультсеріалом

Популярний мультсеріал Інспектор Ґаджет (Inspector Gadget) невдовзі повернеться у вигляді повнометражного фільму. А створенням займеться кіно компанія Disney. Детальніше читайте далі.

Кіностудія Disney вирішила дати друге життя мультсеріалу Інспектор Ґаджет (Inspector Gadget), який почав виходити у 1983 році.

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Зйомками займуться справжні профі, які попрацювали над "Алладіном" Гая Річі та комедійним вечірнім шоу Saturday Night Live. Сюжет продовжить розповідати про Джона Брауна, який більш відомий під прізвиськом інспектор Ґаджет, адже у нього є чималенька кількість шалених та дивних пристроїв. Щоправда, вони зовсім не допомагають невдасі, а всі його виконані завдання у поліції - заслуга вдачі.

Відзначимо, що у 1999 році вже з'являлась екранізація пригод Інспектора Ґаджета, де головну роль виконав Меттью Бродерік, однак він не надто сподобався ні глядачам, ні критикам.

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