Інсайдери розсекретили Xiaomi Mi A3 на голому Android

Авторитетний інсайдер Роланд Квандт, котрий нещодавно поділився зображеннями та ціною Samsung Galaxy Note10, розкрив подробиці ще про один апарат. Він опублікував офіційні прес-рендери та докладні характеристики Xiaomi Mi A3 – майбутнього смартфона на чистому Android за програмою Android One.

Як і передбачалося, новий Xiaomi Mi A3 зовні буде повною копією недавно представленого Xiaomi CC9. У нього такий же екран з вбудованим сканером відбитків пальців і краплеподібним вирізом, скляна задня кришка та потрійна основна камера. На корпусі ззаду – невеликий логотип Android One, що дозволить відрізнити апарат від інших моделей виробника.

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Інсайдер попереджає, що точної інформації щодо характеристик смартфона ще немає. На його думку, Xiaomi вирішила змішати в цьому апараті специфікації звичайного CC9 та компактного CC9e. Тому Mi A3 отримає 6,08-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (2240x1080), восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 64 або 128 ГБ з підтримкою microSD, акумулятор на 4000 мАг зі швидкою зарядкою, USB Type-C, потрійну задню камеру з основним модулем на 48 Мп (f/1.79) і додатковими на 8 і 2 Мп, лазерне і фазове автофокусування, а також фронтальну камеру з роздільною здатністю 32 Мп.

Інформації про ціну Xiaomi Mi A3 поки немає, але інсайдер повідомляє, що смартфон надійде в продаж протягом наступних кількох тижнів. На момент написання новини з'явилася інформація, що компанія Xiaomi офіційно назвала дату презентації Mi A3. Вона відбудеться в Європі 25 липня.

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