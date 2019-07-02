Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Представлено смартфон Xiaomi CC9: характеристики не вражають

  • 26
Xiaomi CC9 показали офіційно - фото 1
Xiaomi CC9 показали офіційно

У Китаї проходить захід, на якому компанія Xiaomi анонсує нову лінійку смартфонів – CC. Зокрема представлено три моделі: CC9, СС9e і СС9 Meitu Edition. Розповідаємо, чим потішить CC9 та що відверто розчарує фанатів бренду.

Глава компанії Лей Цзунь обіцяв, що Xiaomi CC9 виявиться модифікованою версією флагмана Mi 9, так і сталося. Щоправда, якщо флагман побудований на платформі Qualcomm Snapdragon 855, то CC9 дісталася однокристальна система Snapdragon 710. І це при тому, що чутки приписували цій моделі платформу Snapdragon 730.

Актуально: Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно

Зате є аналогічний Mi 9 AMOLED-екран діагоналлю 6,39 дюйма з роздільною здатністю Full HD+. За безпеку відповідає сканер відбитків пальців, вбудований в екран. Зауважимо, що дисплей займає 91% площі фронтальній панелі.

Екран виконаний по технології AMOLED - фото 337783
Екран виконаний по технології AMOLED

У краплеподібному вирізі екрана розмістили фронтальну камеру, що складається з датчика на 32 Мп і об'єктива з діафрагмою F / 1,6.

Основна камера складається з трьох модулів, головний з яких – Sony IMX586 на 48 Мп. З інших особливостей моделі – модуль NFC, ІЧ-порт, підтримка звуку Hi-Res HD і технології Game Turbo 2.0.

Основних камер у смартфона три - фото 337785
Основних камер у смартфона три

У CC9 встановлений акумулятор на 4030 мАг. З огляду на різницю в енергоспоживанні і місткості акумуляторів Mi 9 і CC9, можна припустити, що по автономності новинка істотно обійде флагман. Втім, продуктивність при цьому принесена в жертву. CC9 підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт. За офіційними даними акумулятор пристрою заряджається на 43% всього за пів години. Маса новинки становить 179 грамів – це одна з найлегших моделей у класі, особливо з урахуванням місткості акумуляторної батареї.

Xiaomi CC9 отримав пристойний акумулятор на 4030 мАг - фото 337782
Xiaomi CC9 отримав пристойний акумулятор на 4030 мАг

Xiaomi CC9 надійде в продаж в трьох кольорах: білому (він описується вельми цікаво – "з ефектом мерехтіння сонця на снігу"), синьому (з характерними спіралями) і чорному. Ціни вже оголошено: базова версія з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті оцінена у $ 260. Версія з тими ж 6 ГБ оперативки та 128 ГБ флеш-пам'яті коштує в Китаї $ 290.

Новинка виявилась легкою і порівняно компактною - фото 337784
Новинка виявилась легкою і порівняно компактною

Читайте також: Samsung здивувала журналістів запрошенням на презентацію Galaxy Note10

Джерело: ithome
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно
  • Вчора, 18:35
  • 1337
Дівчина тижня: відверта красуня Хлоя Терає, яка зводить з розуму своїми формами (18+)
  • 30 червня, 17:25
  • 743
Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
  • Вчора, 08:00
  • 39
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології