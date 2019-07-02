Представлено смартфон Xiaomi CC9: характеристики не вражають

У Китаї проходить захід, на якому компанія Xiaomi анонсує нову лінійку смартфонів – CC. Зокрема представлено три моделі: CC9, СС9e і СС9 Meitu Edition. Розповідаємо, чим потішить CC9 та що відверто розчарує фанатів бренду.

Глава компанії Лей Цзунь обіцяв, що Xiaomi CC9 виявиться модифікованою версією флагмана Mi 9, так і сталося. Щоправда, якщо флагман побудований на платформі Qualcomm Snapdragon 855, то CC9 дісталася однокристальна система Snapdragon 710. І це при тому, що чутки приписували цій моделі платформу Snapdragon 730.

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Зате є аналогічний Mi 9 AMOLED-екран діагоналлю 6,39 дюйма з роздільною здатністю Full HD+. За безпеку відповідає сканер відбитків пальців, вбудований в екран. Зауважимо, що дисплей займає 91% площі фронтальній панелі.

Екран виконаний по технології AMOLED

У краплеподібному вирізі екрана розмістили фронтальну камеру, що складається з датчика на 32 Мп і об'єктива з діафрагмою F / 1,6.

Основна камера складається з трьох модулів, головний з яких – Sony IMX586 на 48 Мп. З інших особливостей моделі – модуль NFC, ІЧ-порт, підтримка звуку Hi-Res HD і технології Game Turbo 2.0.

Основних камер у смартфона три

У CC9 встановлений акумулятор на 4030 мАг. З огляду на різницю в енергоспоживанні і місткості акумуляторів Mi 9 і CC9, можна припустити, що по автономності новинка істотно обійде флагман. Втім, продуктивність при цьому принесена в жертву. CC9 підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт. За офіційними даними акумулятор пристрою заряджається на 43% всього за пів години. Маса новинки становить 179 грамів – це одна з найлегших моделей у класі, особливо з урахуванням місткості акумуляторної батареї.

Xiaomi CC9 отримав пристойний акумулятор на 4030 мАг

Xiaomi CC9 надійде в продаж в трьох кольорах: білому (він описується вельми цікаво – "з ефектом мерехтіння сонця на снігу"), синьому (з характерними спіралями) і чорному. Ціни вже оголошено: базова версія з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті оцінена у $ 260. Версія з тими ж 6 ГБ оперативки та 128 ГБ флеш-пам'яті коштує в Китаї $ 290.

Новинка виявилась легкою і порівняно компактною

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