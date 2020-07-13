Інсайдери розкрили інформацію про акумулятори в iPhone 12: не все так однозначно

Акумулятори у iPhone 12 будуть скромніші, ніж у торішніх версіях

Скарбничку чуток про ключові особливості оновленої лінійки iPhone поповнила інформація, пов'язана з місткістю акумуляторів гаджетів. Згідно з витоком, який розкрив важливу характеристику неанонсованих новинок Apple, "урізаною" цьогоріч виявиться не тільки комплектація iPhone 12.

Днями в Лабораторії промислових технологій (KTL) у Кореї були сертифіковані три нові акумулятори для iPhone, де вони проходили випробування на працездатність і безпеку.

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Судячи з документації, яка засвітилася в мережі, місткість АКБ з кодовими номерами A2471, A2431 і A2466 становить 2227, 2775 і 3687 мАг. Імовірно мова про елементи живлення для iPhone 12, 12 Pro і 12 Pro Max відповідно.

Виробником батарей стала китайська компанія Guangdong Desai Group. Примітно, що обсяг двох з трьох нових акумуляторів виявився меншим, ніж в аналогів для торішньої лінійки iPhone 11 (3110, 3190 і 3500 мАг, у залежності від моделі).

Очікується, що восени Apple представить відразу чотири нові апарати: молодшу версію з діагоналлю дисплея 5,4", пару 6,1-дюймових пристроїв, і флагман лінійки, який отримає 6,7-дюймову матрицю. З чуток, смартфони продаватимуться без блоку живлення та навушників у комплекті. При цьому вартість базової моделі буде вищою за минулорічну на $ 50.

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