Інсайдер показав упаковку iPhone 12 зі "скромною" комплектацією

У комплекті бюджетного iPhone 12 не буде ані зарядки, ані навушників

Днями в мережі з'явилося зображення упаковки від майбутнього iPhone 12. Судячи з нього, комплектація смартфона Apple буде помітно відрізнятися від попередніх моделей. Гаджет позбудеться не лише фірмових навушників, а й блоку живлення.

На тлі всіх чуток авторитетний інсайдер Макс Вейнбах з порталу XDA і автор YouTube-каналу EverythingApplePro створили реалістичний рендер нового iPhone і його упаковки.

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Представлене зображення демонструє iPhone 12 з оновленим дизайном і компактнішу упаковку. Під верхньою кришкою розташований смартфон, а відразу під ним лежать зарядний кабель з роз'ємом Lightning і конверт з різною документацією.

Згідно з численними витокам, Apple прибере з комплекту поставки фірмові навушники EarPods і зарядний пристрій. Передбачається, що таким чином компанія має намір скоротити кількість електронних відходів. Крім того, це дозволить знизити вартість смартфонів.

З чуток, восени Apple представить відразу чотири нові смартфони: компактний 5,4-дюймовий iPhone 12, більшу версію з 6,1-дюймовим екраном, iPhone 12 Pro з такою ж діагоналлю і величезний 6,7-дюймовий iPhone 12 Pro Max. Є інформація, що ціна найменшого iPhone 12 стартуватиме з $ 549. Але це не точно...

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