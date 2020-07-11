Нові моделі в лінійці iPhone 12 отримають значно більше відмінностей, ніж раніше

З наближенням осені у мережі з'являється все більше подробиць про нові iPhone. Передбачається, що Apple вперше представить відразу чотири моделі, що відрізняються розміром, кількістю камер і частотою оновлення зображення на дисплеї. Але це не все!

Згідно зі ще одним витоком, між дорогими і бюджетними iPhone 12 буде ще одна важлива відмінність.

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Інсайдер L0vedream написав у Twitter, що Pro-версії нових iPhone отримають 6 ГБ оперативної пам'яті, натомість у базових варіантах буде по 4 ГБ оперативки. Для порівняння, всі торішні моделі, включаючи iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max, оснащуються 4 ГБ оперативної пам'яті.

Таким чином, нові iPhone 12 Pro і 12 Pro Max повинні утримувати в фоні без закриття ще більше додатків, ніж усі попередні смартфони Apple. Втім, їм ще далеко до топових апаратів на Android з їх 12 і навіть 16 ГБ оперативної пам'яті. Але ми ж то знаємо, що саме гаджети на "зеленому" роботі частіше грішать закриванням фонових додатків.

iPhone 12 відрізнятиметься не лише кількістю камер і діагоналлю екранів

Передбачається, що iPhone 12 Pro отримає 6,1-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 90 або 120 Гц і потрійну основну камеру, а також лідар, як в iPad Pro. Модель iPhone 12 Pro Max відрізнятиметься ще більшою діагоналлю дисплея – 6,7 дюйма. iPhone 12, як передбачається, буде представлений у версіях з 5,4- і 6,1-дюймовим екраном, зі звичайною частотою оновлення 60 Гц і подвійною камерою без лідара.

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