На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нові моделі в лінійці iPhone 12 отримають значно більше відмінностей, ніж раніше
-
- 24
З наближенням осені у мережі з'являється все більше подробиць про нові iPhone. Передбачається, що Apple вперше представить відразу чотири моделі, що відрізняються розміром, кількістю камер і частотою оновлення зображення на дисплеї. Але це не все!
Згідно зі ще одним витоком, між дорогими і бюджетними iPhone 12 буде ще одна важлива відмінність.
Це цікаво: Вигідне вкладення грошей: експерти розповіли, який смартфон найменше знецінився
Інсайдер L0vedream написав у Twitter, що Pro-версії нових iPhone отримають 6 ГБ оперативної пам'яті, натомість у базових варіантах буде по 4 ГБ оперативки. Для порівняння, всі торішні моделі, включаючи iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max, оснащуються 4 ГБ оперативної пам'яті.
Таким чином, нові iPhone 12 Pro і 12 Pro Max повинні утримувати в фоні без закриття ще більше додатків, ніж усі попередні смартфони Apple. Втім, їм ще далеко до топових апаратів на Android з їх 12 і навіть 16 ГБ оперативної пам'яті. Але ми ж то знаємо, що саме гаджети на "зеленому" роботі частіше грішать закриванням фонових додатків.
Передбачається, що iPhone 12 Pro отримає 6,1-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 90 або 120 Гц і потрійну основну камеру, а також лідар, як в iPad Pro. Модель iPhone 12 Pro Max відрізнятиметься ще більшою діагоналлю дисплея – 6,7 дюйма. iPhone 12, як передбачається, буде представлений у версіях з 5,4- і 6,1-дюймовим екраном, зі звичайною частотою оновлення 60 Гц і подвійною камерою без лідара.
Читайте також: Інсайдер показав упаковку iPhone 12 зі "скромною" комплектацією
-
19:21Картинки з Днем ангела Павла 2020: вітальні листівки і відкритки
-
19:00У Токіо барам і нічним клубам доплачуватиму, аби вони не працювали
-
18:45МастерШеф Професіонали 2 сезон 20 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:23Людина-будильник і ще 4 дивні професії з минулого, які вас вразять
-
18:12Картинки з Днем Петра і Павла 2020: вітальні листівки, відкритки і фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:00Гороскоп на 12 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:41У NASA зняли фільм про новий марсіанський ровер
-
17:30Привітання зі святом Петра і Павла 2020 у віршах, прозі та смс
-
17:12Учені назвали несподівану причину проблем зі сном
-
17:00Свято Петра і Павла 2020: традиції, обряди та прикмети 12 липня
-
16:44Нові моделі в лінійці iPhone 12 отримають значно більше відмінностей, ніж раніше
-
16:30Привітання з Днем ангела Павла 2020: вірші, смс і проза на іменини
-
16:18Українська Кардашян завела мережу пружними формами
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:46Чи впливає регулярний перегляд порно на ерекцію: відповідь науковців
-
15:15Чи можна їсти вівсянку кожен день: відповідь дієтолога
-
14:44Учені перевірили вплив 5G на людину: шапочки з фольги ховати можна?
-
14:17Вчені навчилися визначати коронавірус за голосом
-
13:45Як зрозуміти, що поруч з вами – псевдодруг
-
13:15Власники iPhone масово скаржаться на швидкий розряд акумуляторів
-
12:45Бред Пітт приїхав у гості до Джолі на крутому мотоциклі: фото
-
12:19Як правильно бігати, щоб спалювати жир?
-
11:46Найбільш неохайні знаки Зодіаку: хто вони
-
11:17Оля Цибульська захопила фігурою в купальнику
-
18:23Людина-будильник і ще 4 дивні професії з минулого, які вас вразять
-
13:45Як зрозуміти, що поруч з вами – псевдодруг
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 липня
-
08:13Ідеальні для літа: 5 продуктів, які зволожують нашу шкіру
- 10 липня
-
21:335 правил сексу в кемпінгу, якими не слід нехтувати
-
19:12Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
16:21Як змінилася гаряча австралійка Міранда Керр: фото 18+
-
13:5112 кліше, які ми бачимо в фільмах та серіалах, але в реалі такого не буває
-
11:05Last Dance: Время и Стекло випустили кліп на нову прощальну пісню
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 липня
-
07:345 ранкових звичок, які можуть зіпсувати весь ваш день
- 09 липня
-
21:33Шалене задоволення: жінки назвали свої найулюбленіші секс-пози
-
19:01Сендвіч Росса та піца Джої: з'явились рецепти улюблених страв із серіалу ДРУЗІ
-
16:44Максимум цікавинок! 5 захопливих книг, які не можна пропустити
-
14:31Тому Хенксу – 64 роки: 7 головних ролей легендарного актора
-
12:00Най, троскотало, фрілка: 15 музичних інструментів, на яких грали українці в давнину
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 липня
-
07:14Погода в Україні 9 липня: де очікуються дощі
-
00:24Динамо – Ворскла: відео голів і огляд фіналу Кубка України 2020
- 08 липня
-
21:32Чек-лист чоловічого здоров'я: приберіть ці 5 чинників, які негативно впливають на потенцію
-
21:15ДИНАМО – ВОРСКЛА ▶ дивитись онлайн фінал Кубка України 2020
-
17:5010 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям
-
15:08Відпочинок в Україні: 5 небанальних місць, які зачарують своєю красою
-
13:00ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з історії України?
-
11:21Для цих знаків Зодіаку середина літа стане початком нового життя