Інсайдер показав на відео одну з ключових змін iOS 14 для iPhone

За традицією Apple представить нову версію мобільної операційної системи iOS на літній конференції WWDC 2020. Задовго до анонсу інсайдери зуміли отримати доступ до ранньої версії iOS 14, встановленої на iPhone 11 Pro Max, і показали одну зі змін, яка чекає власників смартфонів Apple.

Схоже, що в iOS 14 Apple кардинально переробить інтерфейс багатозадачності.

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Замість звичного вікна переходу між програмами, розташованими у ряд, розробники вирішили організувати запущені програми й ігри у вигляді сітки. В результаті на екрані видно відразу чотири програми, закриття яких здійснюється свайпом.

Додатково в меню багатозадачності буде передбачено блокування додатків, щоб уникнути випадкового закриття. Керувати функціями такого нововведення можна буде в налаштуваннях системи, де користувач зможе самостійно вибрати, в якому форматі відображати меню: класичному або у вигляді сітки додатків.

Зауважимо, що щось подібне уже є на смартфонах на базі Android.

Інсайдер стверджує, що саме так буде виглядати одна з ключових функцій iOS 14, а показаний на відео і фотографіях інтерфейс – не джейлбрейк-твік.

Крім того, очікується, що Apple відкриє користувачам можливість вибирати програми, які будуть використовуватися за замовчуванням для серфінгу, читання пошти, відтворення музики й інших цільових завдань.

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